الشرطة المغربية تداهم محلات العطارة فتعثر على أعمال سحر .. فيديو

قامت الشرطة المغربية بمداهمة عدد من محلات العطارة، فوجدت أعمال سحر وشعوذة وتفريق بين الأزواج.

وكشفت بعض اللقطات الأعمال التي قام بها مالك العطارة، حيث أن الشرطة عثرت على الكثير من الأعمال إلى جانب بعض الصور والملابس والمحتويات الخاصة.

واحتفظت الشرطة على المحتويات الخاصة التي عثرت عليها، وقام بعض الأشخاص بتصوير الأعمال ونشرها لتحذر أصحابها ممن تواجدت صورهم لأخذ الحذر والانتباه .

وأثار مقطع مداهمة الشرطة لمحلات العطارة غضبًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي وطالبوا بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ومحاسبة من تسبب في ذلك .