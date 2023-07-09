أكد الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أنه مع بداية هذه الأيام والأيام القادمة حتى ظهور سهيل في 24 أغسطس؛ قد يضعف مستوى التبريد خاصة في المكيفات سواء في المنازل او المكاتب او في السيارات في النهار .

وقال الحصيني عبر حسابه الرسمي على فيسبوك :” لا تستعجل في الصيانة لأن هذا طبيعي في هذا الوقت من السنة، بسبب ارتفاع درجة الحرارة واستمرار الحر لساعات طويلة حتى في الليل على معظم المناطق .

وكان الحصيني قد أشار في وقتٍ سابق إلى تغير نمط المناخ من منطقة إلى منطقة، لافتًا أننا مقبلون على ظواهر جوية تحتاج إلى الانتباه والمتابعة من الأفراد والدول، ومنها ما يحدث في القطب الجنوبي من وصول درجة الحرارة إلى 8 درجات مئوية.