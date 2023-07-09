تهافت النمساويين على التقاط الصور والحصول على توقيع نجم نادي الهلال والمنتخب الوطني سالم الدوسري.

وأظهر مقطع تجمع مجموعة من الجماهير النمساوية حول سالم الدوسري لالتقاط الصور معه.

ويعود السبب إلى أن سالم الدوسري امتدت شهرته عالميًا بعد هدفه الشهير في مرمى المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم ٢٠٢٢.

ويتواجد سالم الدوسري رفقة نادي الهلال في معسكره بالنمسا؛ حيث اكتسح الزعيم نظيره لاندسكرون النمساوي، بسداسية دون رد، في أولى ودياته بمعسكر النمسا وسجل سالم الدوسري أحدها.