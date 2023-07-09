في الفترة الأخيرة اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر وفاة الطفلة اللبنانية لين طالب، وكان ذلك نتيجة لاعتداء جنسي عليها وهذا ما صرح به الطب الشرعي.

ولكن الغموض كان حول هوية الفاعل، ونتيجة لانفصال والد ووالدة الطفلة، فقام والدها باتهام أهل الأم بذلك الأمر مطالبا بحق ابنته.

ولكن العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تناقلوا خبر أن القوات اللبنانية قامت بالقبض علي عم الطفلة لين، وذلك للاشتباه به أن له يد في تلك الجريمة.

ولم يتم إصدار أي بيان رسمي من قبل الشرطة اللبنانية، ولكن التحقيقات الأولية تجعل أصابع الاتهام موجهه إلي عمها.

وعلي النقيض فإن البعض رأي أنها مجرد شائعات وليس لها أي أساس من الصحة.

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