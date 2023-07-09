كشفت كلية الملك خالد العسكرية مُمثلة في لجنة القبول والتسجيل بوزارة الحرس الوطني عن موعد بداية التسجيل للعام الدراسي 1445هـ لحملة (الشهادة الجامعية) و (الثانوية العامة).

وأوضحت الكلية، أن المؤهلات المطلوبة: الشهادة الثانوية العامة: العلوم الطبيعية، نظام مقررات تخصص العلوم الطبيعية)، بينما التخصصات للجامعيين: علوم حاسب آلي، هندسة حاسب آلي، هندسة حاسب آلي (شبكات)، هندسة برمجيات، تقنية معلومات، نظم معلومات، أمن معلومات، الامن السيبراني، لغة انجليزي (ترجمة).

ويأتي ذلك بالإضافة إلى: طب عام، صيدلة، تقنية أجهزة طبية حيوية، صحة عامة، أخصائي علم نفس، مختبرات طبية- اكلينيكية، هندسة ميكانيكية، هندسة مدنية، هندسة معمارية، هندسة صناعية، هندسة كهربائية، هندسة زراعية، هندسة كيميائية، ادارة رياضية، الشريعة، العلاقات العامة، هندسة طيران، إدارة طيران، إدارة مالية، إدارة اعمال، محاسبة، قانون، نظم معلومات جغرافية، لغة انجليزية، وتخصصات أخرى.

وأشارت إلى أن موعد التقديم لحملة (الشهادة الجامعية): بدأ التقديم اليوم الأحد بتاريخ 1444/12/21هـ الموافق 2023/07/09م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/12/25هـ الموافق 2023/07/13م.

وأشارت إلى أن لحملة (الثانوية العامة): يبدأ التقديم يوم الأربعاء بتاريخ 1444/12/24هـ الموافق 2023/07/12م وينتهي التقديم يوم الأحد بتاريخ 1444/12/28هـ الموافق 2023/07/16م، عبر موقع الكلية من هنــــــــــــــــــــــــــــا