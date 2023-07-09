أوضح كلاوديو لوتيتو رئيس نادي لاتسيو، أن ميلينكوفيتش سافيتش لن يخبره بالرحيل عن النادي، مؤكدًا أنه لن يتركه يرحل ويعمل على تجديد عقده.

وقال لوتيتو في تصريحات صحفية :” علينا الجلوس مع سافيتش أولاً، أنه لاعب مهم لنا وأنا مستعد أن اجعله يكمل عقده فالمال غير مهم، لسنا مثل الفرق التي تحتاج للبيع من أجل الشراء.

وأضاف:” لن أقوم ببيع سافيتش بل على العكس سوف أحاول تجديد عقده، ولاتسيو ليس فريق يحتاج لبيع اللاعبين”. مؤكدًا أن سافيتش إذا أراد الرحيل فلن يحتفظ به.

وكان نادي يوفنتوس قد تراجع عن سباق التعاقد مع خدمات الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش نجم وقائد لاتسيو.

وكشف النادي أن سبب التراجع في سباق التعاقد هو محاولة تخفيض لاتسيو السعر المطلوب والذي يصل إلى 40 مليون يورو.

ويُذكر أن الزعيم كان قد اقترب من الاتفاق مع المحور الدولي الصربي سيرجي سافيتش، لاعب فريق لاتسيو الإيطالي الأول لكرة القدم، بديلًا للكولومبي جوستافو كويلار الذي غادر قائمة الأزرق متجهًا للشباب.