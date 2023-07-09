كشف مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك، عن إجراء أول عملية منظار في المنطقة لإزالة دعامة مرارية من مريضة تبلغ من العمر أربعين عاماً، بعدما إنتقلت الى داخل القنوات الكبدية.

وفي التفاصيل، أوضح الفريق الطبي أن المريضة كانت تعاني من وجود حصوات مرارية، وتم في وقت سابق إزالتها بالمنظار، وتطلب العلاج وقتها وضع دعامة مرارية، إلا إنه وبعد مضي سنة انتقلت الدعامة لداخل القنوات الكبدية وهو نادراً ما يحدث ، ولا يمكن إزالتها بالطرق التقليدية، وتفادي خضوعها لعملية جراحية معقدة.

وتمكن الفريق الطبي من إجراء عملية منظار للقناة الكبدية تم خلالها سحب الدعامة من داخل القناة الى القناة المرارية واستخراجها، بينما الحالة الصحية للمريضة مستقرة، وقد غادرت المستشفى.

وجدير بالذكر أن قسم المناظير بمستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك أجرى خلال النصف الأول لهذا العام 870 عملية منظار.