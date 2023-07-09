كشفت دراسة حديثة عن فوائد بعض الفواكه الصيفية على مناطق الدماغ المتعلقة بالذاكرة والتي بدورها تساعد في تحسين القدرات المعرفية.

وأكدت الدراسة التي استمرت ما يقرب من ال 15 عامًا، ونُشرت مؤخرا في المجلة الطبية “PNAS”، أنه مع التقدم ​​في العمر، فإن الكثير منا يعاني من سوء في قدراته المعرفية، الأمر الذي يؤثر علي الذاكرة.

وأُجريت هذه الدراسة علي الحيوانات والبشر، وأفادت أن الفلافونول الغذائي له دور أساسي في مكافحة تدهور الذاكرة الناجم عن تقدم العمر.

ويعتبر الفلافونول مادة نشطة بيولوجيا وتوجد في العنب والتفاح والتوت، وبالفحص أثبت قدرته علي تحسين الذاكرة، وأظهرت نتائج رائعة في الوقاية من أخطار تدهور الذاكرة، مع تقدم العمر.