قررت محكمة جنايات بنها في مصر برئاسة المستشار خالد الشباسى رئيس المحكمة، بمعاقبة 4 طالبات بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببنها، بالحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ وبغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهن.

وجاء ذلك لأدائهن امتحانات نهاية العام بديلا عن بعضهن البعض، وانتحال كل منهن شخصية الأخرى في عدد 4 مواد، وتزويرهن في أوراق رسمية ودفاتر الحضور والانصراف وكراسات الإجابات.

ولاحظت المشرفة على أعمال الكنترول أثناء تفقدها اللجان، وجود طالبة في حالة ارتباك شديد إبان مرورها، فطلبت الدكتورة منها تحقيق شخصيتها فتعللت بعدم وجوده معها، فطلبت منها نزع الكمامة فتبين أنها ليست الطالبة المعنية وتم اصطحابها إلى مكتب الأمن بالمعهد.

وأقرت بأنها تؤدي الامتحان بدلا عن طالبة أخرى واعترفت بأنها سبق وأن أدت الامتحان لطالبة أخرى في مادة أخرى، وباستدعاء الطالبة أقرت بالواقعة، وتم ضبط جميع الطالبات وأقررن بارتكاب الواقعة وتم مضاهاة كراسات الإجابات وتوقيعات الحضور والانصراف ووجهت لهن النيابة تهمة التزوير.