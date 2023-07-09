قضت محكمة الإدارة العليا، برفضها لطعن كلا من وزارة الشباب والرياضة وكذلك الطعن المقدم من مرتضي منصور، حول عودته إلي رئاسة نادي الزمالك، وتأييد قرار عزله.

وأقيم الطعن رقم 101181 لسنة 69 ق، على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري في الدعاوى المقامة من المطعون ضدهم مصطفى سيد عبد الخالق وهاني شكري نجیب جرجس وعبد الله جورج عبد جورج وإبراهيم سعيد عبد الغنى عامر.

وحددت محكمة الإدارة العليا جلسة ١٩ يونيو المقبل، للنظر في طعن رئيس نادي الزمالك المعزول، علي الحكم الصادر بإلزام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، باستبعاده من مجلس الإدارة.

وقدم مرتضي منصور طلب بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، وذلك لعدم اختصاص المحكمة لنظر الدعوي، وجعل أتعاب المحاماة إلزامية علي المطعون ضدهم.