أثارت فتاة شاركت دون حياء أو خجل الرقص مع الشبان في أحد الاستراحات غضب واشمئزاز حارسات الأمن .

وظهرت الفتاة التي لفتت أنظار الجميع لجرأتها وهي ترقص وتلوح بأصابعها وتتمايل على الشبان دون خجل، مما أثار غضب واشمئزاز حارسات الأمن، فقاموا بغض أبصارهن.

الفتاة التي رقصت بدون استحياء بين الشبان لم تكتفي بذلك فقط، بل وقامت بمسك أحد الشبان أثناء رقصها ومالت عليه بجُرأة دون خجل .

الأمر الذي أدهش حارسات الأمن وأثار غضبهم، ولكنهم لم يستطيعوا غض أبصارهم كاملة وظلوا من حين لآخر يلقون النظرات على الفتاة في صمت وتعجب مشمئزين من فعلها .