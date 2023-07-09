ظهر علي البليهي مدافع نادي الهلال، مرتديا قناع أثار الحيرة بين الجماهير، وذلك خلال المباراة الودية بين الهلال ولاندسكرون النمساوي استعدادًا للموسم القادم، والتي انتهت باكتساح الزعيم شباك لاندسكرون بسداسية نظيفة.

وتساءل الهلاليون بخصوص علي البليهي الذي ظهر مرتديا القناع الحامي للوجه في اللقاء الودي.

وكشف حساب أخبار الهلال اليوم، أن سبب ارتداء البليهي قناع الوجه هو إجراءه لعملية جراحة في جفن العين خلال الأسابيع الماضية.

ويستعد الزعيم للمباراة الودية الثانية أمام جوريكا السلوفيني، يوم الثلاثاء القادم.

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