أكد الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر الدولية، جون باغانو، أن الشركة تعمل على تسليم المنتجعات إلى المشغلين، وبحسب الجدول الزمني ستفتتح 3 منتجعات هذا العام، وخلال العام القادم سيكون هناك 13 منتجع آخر في وجهة البحر الأحمر وعدد 8 منتجعات في وجهة أمالا.

وقال باغانو: “على مدار العام المقبل لدينا 13 منتجعا آخر في البحر الأحمر وثمانية منتجعات أخرى في أمالا، وكلاهما على المسار الصحيح ونتوقع الانتهاء من عملية البناء بحلول نهاية العام المقبل وتشغيل هذه الأصول في بداية عام 2025”.

وأضاف باغانو: “على الرغم من كل التحديات التي واجهناها عالميا فيما يتعلق باضطرابات سلاسل التوريد ما بعد جائحة كورونا وما إلى ذلك فنحن نسير إلى حد كبير على المسار الصحيح وفقا لأهدافنا الأساسية”.

وأكد على توقيع “البحر الأحمر” و”أمالا” نحو 18 اتفاقية لإدارة الفنادق مع أكبر الأسماء في مجال الضيافة بما في ذلك “فور سيزونز” و”روزوود” و”ريتز كارلتون” و”ريتز كارلتون ريزورف” و”سانت ريجيس” و”إنتركونتيننتال” و فندق “غراند حياة” و”رافلز” وسيكس سنسز”، بحسب “العربية.نت”.