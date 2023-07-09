طالب عضو مجلس الشورى الدكتور يوسف طراد السعدون، مجلس شؤون الأسرة بتكثيف جهوده، بالتعاون مع الجهات المعنية، لبلورة قواعد صارمة تنظم افتتاح وتشغيل وارتياد وأوقات عمل المقاهي، ومراقبتها عن كثب، بما يساهم في تمكين الأسر من تقوية دعائمها.

وأوضح الدكتور يوسف السعدون: “الأسواق، والمقاهي، والمطاعم مفتوحة 24 ساعة، يرتادها الجميع بمختلف الأعمار وبدون قيود محددة على الوقت والعمر والمظهر، والاستراحات أو ما يسمى (باللاونج) انتشرت في كل شارع تقريبا، تحتضن خلف زجاجها المظلم شباب وشابات بأعمار الزهور”.

وأضاف أنها: “تغريهم بموسيقى صاخبة ودخان السجائر والمعسل طوال اليوم، والتي يرى الخبراء أنها البوابة للمخدرات وبعض أشكال الجريمة للمراهقين والمراهقات، وغيرها العديد والعديد من التحديات”.

وأكد على ضرورة بلورة قواعد صارمة تنظم افتتاح وتشغيل وارتياد الأسواق والمقاهي (واللاونجات)، وتقنين لأوقات عملها، بما يساهم في تمكين الأسر من لم شملها وتقوية دعائمها، بحسب صحيفة “الرياض”.