أثار مقطع فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ضجة واسعة تأييدًا لفكرة جديدة جيدة في أحد المناطق استخدمتها لحماية خصوصية الفتيات والحفاظ عليهن .

وظهر في المقطع موظفة تقوم بأخذ جوال أحد الفتيات وتضعه في كفر وتغلق عليه بشرط ألا يتم استخدام كاميرا الهاتف بينما يتم استخدام الهاتف في المراسلة والتصفح بسهولة ويسر؛ ولا تسطيع حاملة الهاتف فتحة إلا إذا تم فتحة من الموظفة الخاصة بالمكان .

ولقت هذه الفكرة تفاعلاً واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي المؤيدين للفكرة التي تحمي الخصوصية، وتحافظ على الفتيات من التصوير العشوائي والمشاكل التي تتبعه .

والجدير بالذكر أن الفتاة التي ظهرت في المقطع لم تعترض وقابلت الفكرة بكل صدر رحب وسلمت الجوال للموظفة ليتم وضعه داخل الكفر قبل الدخول، حيث تستخدم هذه الطريقة في الأعراس والجمعات الخاصة .