أعلنت شبكة beIN SPORTS الإعلامية، عن حصولها على حقوق بث مباراة النصر بقيادة كريستيانو رونالدو، ضد باريس سان جيرمان، الذي يضم كيليان مبابي، في المباراة الودية التي ستقام في مدينة أوساكا اليابانية، ضمن الجولة التحضيرية للموسم القادم 2023-2024.

وقالت بي إن سبورتس عبر حسابها على تويتر:” قنوات beIN SPORTS تحصل على حقوق بث مباراة النصر وباريس سان جيرمان المنتظرة التي ستقام في اليابان يوم 25 يوليو الجاري “.

ويُذكر أنه لم يُعرف بعد ما إذا كانت المباراة ستكون على القنوات المفتوحة أو القنوات المشفرة.

وكانت مصادر صحفية أكدت في وقتٍ سابق أن الدوري السعودي يدرس خيارات صفقات البث الجديدة، والشراكات المطروحة مع شركات الملكية الخاصة؛ بهدف تعزيز جاذبية البطولة وتوسيع نطاق المتابعة دوليًا.