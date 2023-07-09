وجهت الفنانة السورية أصالة نصري، رسالة رومانسية لزوجها الشاعر العراقي فائق حسن، وذلك بمناسبة عيد ميلاده.

ونشرت أصالة رسالة غزل مهنئة زوجها بعيد ميلاده، قائلة: “وجودك بحياتي خلّلى لحياتي معنى .. أسعدتني وأكتر من ما تمنيت أحببتني .. لو لم يطلع عليّ فجر جديد أنا معك ألف حياة كما تمنيتها عشتها بطيبك باهتمامك بعطائك بكرمك منّ كلّ الحياة اكتفيت”.

وأضافت: “كلّ سنة وأنت يا دنيتي سالم يا روحي بخير يا نور عيوني بصحة وعافية ونجاح ويحفظك ويحفظ محبتنا وتضلّك نور تضوي الدّنيي بقلب متل نقاوته قليل قابلت ، أنا بحبك وبحب حُبّك وكلّلي امتنان وحمد لربّ العالمين الّلي جمعنا ، دعيت ربّي يختار لي ما فيه خير إلي وعرفت استجابته لمّا شفتك يا كلّ الدّنيي يا حبيبي”.

وكانت أصالة وفائق حسن قد احتفلا بعيد زواجهما الثاني في 22 يونيو الماضي، لتنفي بها أي شائعة ترددت حول انفصالهما.