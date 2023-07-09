وجه الكوري الجنوبي جانج هيون سو مدافع الهلال، في أول ظهور له بعد اكتشاف إصابته بورم حميد، رسالة شكر لرئيس النادي فهد بن نافل واللاعبين والجماهير.

وظهر هيون سو رفقة زوجته من داخل المستشفى، مطمئنا الجمهور على صحته، موضحا أنه بدأ العلاج، بقوله: “لقد انتهيت اليوم من العلاج الأول خلال الخمس الساعات”.

وأضاف: “أود أن أشكر الرئيس فهد بن نافل لمساعدته لي ولعائلتي ولن أنسى أبداً ما فعلته من أجلي ومن أجل عائلتي، وأن أشكر جميع اللاعبين وجميع موظفي نادي الهلال على دعمهم لي”، مستكملا: “هناك بطل آخر لي ولعائلتي هو نادي الهلال”.

يذكر أن هيون سو انضم إلى الهلال في صيف 2019، قادمًا من صفوف نادي إف سي طوكيو الياباني.