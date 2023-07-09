أعلن البنك المركزي “ساما” الترخيص لشركة خدمات الضمان الإسكاني “ضمانات”، وهي شركة مملوكة لصندوق التنمية العقاري؛ وتختص بمزاولة نشاط التأمين في فرعَي “التأمين العام” و”تأمين الحماية والادخار”.

ويأتي ذلك في إطار إعمال أهداف نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ونظام البنك المركزي، بما يتوافق مع دور البنك المركزي الرقابي والإشرافي في تعزيز الاستقرار المالي، وتنظيم أعمال التأمين في المملكة وحوكمتها.

كما تستهدف المبادرة دعم فرص النمو والتطور الاقتصادي الذي تشهده البلاد نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وتعزيز فرص تملك المواطنين للمسكن الملائم، وتشجيع الجهات التمويلية على تقديم القروض العقارية المدعومة.