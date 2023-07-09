أوضحت المديرية العامة للدفاع المدني أهمية توافر أدوات السلامة، ودورها في حماية الإنسان والمحافظة على الممتلكات، ومنها كاشف الدخان.

وأضافت المديرية العامة بأن توافر تلك الإدارات يساهم في تفادي وقوع خسائر في الأرواح وتعجيل عمليات الإخلاء.

وتتمثل أهمية وجود كاشف الدخان في المبني التنبيه بوجود حريق بوقت مبكر، مما يسهل في اكتشاف موقع الدخان ويساعد على سرعة مكافحة الحريق ويصدر أصواتًا مرتفعة توقظ النائم.

كما يعمل على تحسس الدخان والإنذار بوقوع حريق، من خلال إصدار أصوات مسموعة تتضمن إشارة تنبيه لسكان المنازل والعاملين في المنشآت.