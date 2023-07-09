قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم استبعاد يوفنتوس من بطولة دوري المؤتمرات الأوروبي الموسم القادم على خلفية قضية الفساد المالي المتهم بها مسؤولو النادي الإيطالي .

وذكر” يويفا” في بيان رسمي، أنه تقرر منع يوفنتوس من المشاركة في البطولات القارية لمدة سنة واحدة، وسيكون الموسم المقبل، وذلك بعد التحقيق في قضية الفساد المالي الأخيرة للنادي.

وكانت تقارير، أكدت دخول مسؤولي نادي يوفنتوس في مفاوضات مع يويفا؛ من أجل التوصل لاتفاق بتطبيق عقوبة الحرمان من المشاركة في البطولات الأوروبية عام واحد على الموسم المقبل، ليكون أمامه الفرصة في العودة للتواجد بدوري أبطال أوروبا حال تأهله في موسم 2024/25.