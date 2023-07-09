سلطت وكالة “ريكس” الروسية، الضوء على جهود المملكة ودورها الفعال في حل قضايا المنطقة، ودبلوماسية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

وذكرت الوكالة أن: “المملكة العربية السعودية تحولت إلى مركز قوة في الشرق الأوسط، بفضل الدبلوماسية السعودية التي تقوم بعمليتين متوازيتين”.

وأوضحت أن العملية الأولى تمثلت في: “المصالحة بين العرب بشكل عام وتسوية خلافاتهم”، والثانية: “الظهور على مسرح السياسة الإقليمية الكبرى، من خلال دورها الفعّال في التعامل مع قضايا المنطقة”.