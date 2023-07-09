استكملت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة “ترشيد”، من أعمال مشروع رفع كفاءة الطاقة في مباني ومرافق مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني، بالإضافة إلى المباني التابعة والمساندة.

ويستهدف ذلك رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها في مباني ومرافق المدينة الطبية كافة، حيث أعيد تأهيل 23 مبنى بإجمالي مساحة تبلغ نحو 30 ألف متر مربع، وذلك وفق المواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة “ترشيد” وليد الغريري، أن الشركة قامت بإجراء المسوحات الميدانية والدراسات الفنية على مباني ومرافق مدينة الملك عبدالعزيز الطبية قبل البدء في تنفيذ المشروع.

وأضاف الغريري أن الشركة تبيّن لها أهمية العمل على رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها، كما تبيّن بعد ذلك أهمية إعادة تأهيل أنظمة التكييف والإضاءة وأنظمة التحكم في المباني المستهدفة، مما سيجعل المدينة الطبية أكثر كفاءةً وقدرةً على استهلاك وترشيد الطاقة.