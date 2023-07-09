قالت الكاتبة الإقتصادية فدوي البوادي أن نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل ارتفعت من 17% إلى 30% في العام الحالي 2023.

وأضافت البوادي أن نسبة النساء في المناصب الإدارية العليا والمتوسطة بلغت أكثر من 30% في القطاعين العام والخاص، مما يدل على أن هناك آلاف من القيادات الذين يحققون نسبة نجاح كبيرة جداً للمرأة.

وأشارت البوادي إلى أن أبرز إنجازات المرأة في المناصب العليا هي مشاركتها في العديد من مسارات التنمية الاقتصادية مثل المجالس البلدية والغرف التجارية.

وأردفت البوادي أن المرأة أصبحت سفيرة وملحق ثقافي وعضو قيادية في مجلس الشورى ومثلت المملكة في المحافل الدولية مثل الأمم المتحدة.