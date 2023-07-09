أكدت بيانات أعلنها البنك المركزي “ساما”، تحقيق معظم مؤشرات قطاع شركات التمويل نسب نمو بمعدلات متفاوتة في المملكة خلال عام 2022م.

ووفقاً لتقرير “ساما” السنوي لأداء قطاع شركات التمويل، الذي يُبرز تطورات ونتائج القطاع خلال عام 2022م، ارتفع رأس المال المجمع للقطاع بما يقارب 0.6 في المئة ليصل إلى 14.64 مليار ريال، فيما بلغ صافي الربح المجمع 1.86 مليار ريال بنسبة ارتفاع 3.3 في المئة.

كما أوضح التقرير ارتفاعًا في إجمالي الأصول بنسبة 6.5 في المئة ليصل إلى 57.02 مليار ريال، وارتفاعًا في إجمالي المحفظة التمويلية بنسبة 10.8 % ليصل إلى 75.45 مليار ريال.