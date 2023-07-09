كشفت مصادر عن توصل إدارة نادي التعاون، إلى اتفاق مع نادي طرابزون التركي، بخصوص اللاعب فلافيو داسيلفا.

وأوضحت المصادر أن إدارة التعاون اتفقت مع نادي طرابزون التركي على تمديد إعارة اللاعب البرازيلي فلافيو داسيلفا لمدة عام إضافي، بحسب الرياضية.

وكانت إدارة التعاون أعلنت التعاقد مع فلافيو بنظام الإعارة لمدة موسم قادما من طرابزون التركي، بعدما قضى موسم معارًا إلى غيرسون سبور.

وبدأ فلافيو مسيرته في 2015 مع نادي فيتوريا البرازيلي، ثم انتقل إلى باهيا البرازيلي وطرابزون التركي قبل التعاون.