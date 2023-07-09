افتتح المنتخب السعودي المدرسي لكرة اليد تحت سن 16 عاماً مشاركته في البطولة الدولية “إنترامنيا” لكرة اليد للشباب في مدينة تيرامو الإيطالية اليوم الأحد، أولى مبارياته في البطولة بالفوز على فريق باليرمو الإيطالي.

وفاز المنتخب الوطني بنتيجة 24 هدف مقابل 11 للفريق الإيطالي، حيث فرض لاعبوه سيطرتهم على مجريات اللقاء.

ومن جانبها قدمت الملحق الثقافي السعودي في إيطاليا تهاني البيز الشكر للاعبي المنتخب على أدائهم ومستواهم في ظهورهم الأول في البطولة.

وأثني رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية الأستاذ علي الشعيلان على مستوى اللاعبين بالمباراة، متطلعاً لتحقيق المزيد من الانتصارات في البطولة.

يذكر أن البطولة الدولية “إنترامنيا” لكرة اليد للشباب انطلقت اليوم الأحد في مدينة تيرامو الإيطالية، وتستمر حتى الـ15 من الشهر الجاري.