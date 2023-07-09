هل كنت تعلم أن الطيور لديهم أسباب للطلاق مثل البشر، هذا ما كشفت عنه دراسة حديثة حول أسباب “الطلاق” بين الطيور الأحادية الزواج.

وبحسب الدراسة فأن أكثر من 90% من أنواع الطيور لها رفيق واحد على الأقل خلال موسم تكاثر واحد، إن لم يكن أطول.

وبعض الطيور الأحادية الزواج تتحول إلى شريك مختلف لموسم تكاثر لاحق على الرغم من بقاء رفيقها الأصلي على قيد الحياة – وهو ما يسمى “الطلاق”.

واختبر علماء من الصين وألمانيا بحسب Proceedings of the Royal Society B، الارتباطات بين معدل الطلاق ومجموعة من العوامل منها “الانحلال” لكلا الجنسين بمعنى “الميل إلى تعدد الزوجات”، وكذلك مسافة الهجرة والوفيات.

وتوصلت النتائج إلى أن الانحلال الجنسي بين الذكور فقط، وليس الانحلال الأنثوي، كانت له علاقة إيجابية بمعدل الطلاق.