كشفت الفنانة المصرية إيناس مكي عن سبب طلاقها قبل سنوات، وذلك بعد 6 أشهر فقط من الزواج.

وصرحت إيناس مكي بقولها: “لما اتجوزت كان عمري 29 سنة، حياتي واضحة ومتظبطة وكنت نجمة ومكنتش متخيلة إنها تفشل، قعدنا ست شهور، ولقيت نفسي بمنتهى الأدب بقوله خلينا أصحاب وسيبني في حالي”.

وأشارت إلى كونها حادة المزاج وعصبية، مضيفة: “مع العلم أنه ابن ناس ومحترم وسأل عليا بعد ١٥ سنة يطمن عليا وفي بينا مودة”.

وأكدت أنها أغلقت موضوع الزواج بشكل نهائي، قائلة: “موضوع الجواز اتقفل، أنا حزينة إن نسبة كبيرة من صحباتي اللي أعرفهم بعد سنين طويلة برضوا بيطلقوا”.

يذكر أن شهرة إيناس مكي جاءت مع مشاركتها في المسلسل المصري الشهير “لن أعيش في جلباب أبي”.