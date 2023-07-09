أعلنت السفارة الأمريكية لدى الرياض بأنها سهلت إجراءات تجديد التأشيرات لأبناء المملكة مع برنامج الإعفاء من المقابلة.

وأوضح بيان السفارة اليوم الأحد، إلى أنه يمكن للمواطنين الذين يستوفون شروط الإعفاء من المقابلة تجديد تأشيراتهم عن طريق خدمة البريد دون الحاجة إلى إجراء مقابلة شخصية.

وأضاف البيان أنه بالنسبة للأشخاص غير المؤهلين لبرنامج الإعفاء من المقابلة، تم تقليل وقت الانتظار للحصول على موعد لإجراء مقابلة التأشيرة إلى النصف.

الجدير بالذكر أن جميع المواطنين السعوديين من عمر 17 سنة وأقل أو40 سنة وأكبر يحملون تأشيرات زيارة – السياحية ( B1/B2 ) صالحة أو منتهية حديثًا، يمكنهم تجديدها دون الحاجة إلى إجراء مقابلة التأشيرة.