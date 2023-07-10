تستهدفُ إدارة نادي الأهلي رحيلَ المهاجم عن الفريق عمر السومة في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وتنتظرُ العروضَ التي ستُقدَّم له من أجل الموافقة على أفضلها.

فيما لم تتلقَّ الإدارة، حتى الآن، أي عرض رسمي لشراء عقد السومة، بحسب الرياضية .

وأوضحت مصادر أن مسيِّرو الأهلي باللاعب، لم يجتمع في وقت يواصل فيه السومة تدريباته الجماعية قبل الانضمام إلى معسكر الفريق التحضيري للموسم الجديد.

يذكر أنه يتبقى عام واحد في عقد المهاجم مع الفريق ، وتبلغ مستحقاته نحو 13 مليون ريال سعودي “ثلاثة ملايين و253 ألف دولار”.

وعبرت أنديةٌ عن اهتمامها بالسومة، يتقدَّمها فريق العربي القطري، الذي استعاره الموسم الماضي، وحقق معه بطولة كأس قطر، ووصافة الدوري.