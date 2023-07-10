أبدى الدكتور أحمد الحديثي، رئيس نادي أبها، استياءه من المغالطات التي تمَّ تداولها خلال الأيام الماضية حول المفاوضات مع صالح العمري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم.

وقال أن موقف إدارة النادي ثابتٌ، وأنهم يعملون وفق استراتيجية واضحة، وباحترافية عالية، مبينا أن زمن الضغوط الإعلامية والجماهيرية من الأندية الكبيرة على بقية الأندية، ولَّى إلى غير رجعة في ظل ارتفاع مستوى الاحترافية برياضة كرة القدم، بحسب الرياضية.

وأضاف أن المفاوضات مع لاعبي أبها، إن لم تكن بشكل مباشر من قِبل رئيس النادي وبمبالغ توازي مستواهم، فلن يُنظر لها.