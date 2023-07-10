أطلقت جامعة أمِّ القرى ممثَّلة في عمادة القبول والتَّسجيل اليوم الأحد 21 /12/ 1444هـ بوابة القبول الموحَّد (تميُّز)؛ و المخصَّصة لاستقبال طلبات الالتحاق ببرامج البكالوريوس والسَّنة التَّأهيليَّة والدُّبلومات للعام الجامعي 1445.

وأوضحت الجامعة أن التَّسجيل في برامج البكالوريوس والدبلوم (انتظام) يستمر حتى 27 /12/ 1444هـ؛ فيما تحدَّدت مواعيد إجراءات القبول في السَّنة التَّأهيليَّة والدُّبلومات المدفوعة خلال الفترة 13 – 16 /1/ 1445هـ.

وقال عميد القبول والتَّسجيل الدكتور خالد بن ثامر الثقفي على حرص الجامعة واهتمامها بتقديم كافة التَّسهيلات الممكنة لطلبة الثَّانوية العامَّة المتقدِّمين لمختلف البرامج الأكاديميَّة، من خلال وضع آليَّة واضحة لإجراءات التَّسجيل واختيار الرغبات عبر البوابة الإلكترونيَّة للقبول مع ربطها بالنَّفاذ الوطني؛ للحصول على الوثائق المطلوبة ونتائج اختبارات القدرات العامَّة والتَّحصيلي للطَّلبة دون الحاجة لتقديم وثائق ورقيَّة أو مراجعة مقرَّ الجامعة؛ مما يُسهم في اختصار المدَّة الزمنيَّة لتقديم طلب القبول؛ وبالتَّالي تحقيق مستهدفات الجامعة في تطوير وتسهيل تجربة الطَّالب.

وأضاف عميد القبول والتَّسجيل أنَّ البرامج المتاحة للقبول في الجامعة بلغت 73 في التَّخصُّصات الأكاديميَّة في مرحلة البكالوريوس في الانتظام، و24 في التَّأهيلي؛ بينما بلغت الدُّبلومات المجانيَّة 11 تخصصًا، و5 في الدُّبلومات المدفوعة.

وتخضع آليَّة التَّسجيل لثلاث خطوات إلكترونيَّة؛ تبدأ مع فتح بوابة القبول وتقديم الطَّلبات واختيار التَّخصُّصات، ثم إعلان نتائج التّرشح المبدئي للقبول، وتنتهي بتأكيد القبول من الطَّلبة المرشحين؛ وذلك بالدُّخول عبر بوابة تميُّز خلال الفترة 5-7 محرم 1445هـ؛ علماً أنَّه لن يكون هناك أولويَّة لمن بادر بالتَّقديم خلال الأيام الأولى من فتح القبول، باعتبار أنَّ المفاضلة تعتمد على النِّسبة الموزونة والمقاعد المتاحة حسب الشروط والضَّوابط المعلنة.

ويُذكر أنَّ الجامعة نظَّمت مؤخَّرًا معرضًا للتَّخصُّصات الأكاديميَّة المتاحة للعام الجامعي القادم ضمن ملتقى المهنة والابتكار، عرضت خلاله تخصُّصات البكالوريوس والدُّبلومات المحدَّثة والمستحدثة، والتي عكف عليها نخبة من الأكاديميِّين في الجامعة بمشاركة عدد من جهات التَّوظيف في القطاعين العام والخاص؛ وذلك بهدف تعريف طلبة الثَّانويَّة العامَّة بالتَّخصُّصات الجديدة؛ والرَّد على استفساراتهم حول المجالات المهنيَّة المتوافقة مع كل تخصص؛ إضافة إلى تحقيق أهداف الجامعة في استقطاب الطَّلبة المتميِّزين والموهوبين؛ حيث تم منح قبولات فورية مبكرة لهذه الفئة لعدد 768 طالبًا وطالبةً؛ وذلك تفعيلاً للشَّراكة الدَّائمة بين جامعة أمِّ القرى وإدارة التَّعليم بمنطقة مكَّة المكرَّمة.

للاطلاع على دليل القبول وتقديم طلب الالتحاق نأمل زيارة الرَّابط التَّالي هنا

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