يوفر تطبيق “ثيردز” الجديد المنافس لـ “تويتر”، طريقة لتحقيق “خصوصية” النصوص والمنشورات التي يتم مشاركتها على المتابعين.

ويمكن تحقيق الخصوصية على التطبيق من خلال الانتقال إلى ملف التعريف من الزاوية اليمنى السفلية، والضغط على القائمة في الزاوية العلوية اليمنى، ثم النقر فوق “الخصوصية” في قسم الإعدادات، و تمكين مفتاح تبديل “الملف الشخصي الخاص”، والنقر على “موافق” في النافذة المنبثقة.

و لن يتمكن سوى المتابعين المعتمدين فقط من رؤية المحتوى والتفاعل معه، وفي حالة الرغبة في إعادة الوضع العام يجب تعطيل زر التبديل والنقر على “موافق.