أعلنت جامعة جدة – ممثلة في عمادة القبول والتسجيل- اليوم ، بدء باستقبال طلبات القبول الإلكتروني لبرامج البكالوريوس والدبلوم الانتظام للعام 1445هـ، من خلال بوابة القبول (adm.uj.edu.sa)، وتستمر حتى يوم الاثنين 29 ذي الحجة 1444هـ.

وقال عميد القبول والتسجيل الدكتور عيسى السلمي،أن الجامعة لديها عدد من التخصصات لمرحلة البكالوريوس؛أهمها ( الذكاء الاصطناعي– الأمن السيبراني–علوم البيانات -الكيمياء الصناعية –اللغة الصينية –تصميم الأزياء – التصميم الجرافيك –الإعلام الرقمي – القانون –وغيرها من التخصصات).

وأضاف أن برامج الدبلوم للكلية التطبيقية التي تواكب سوق العمل مثل ( إدارة الفندقة والضيافة–إدارة المستودعات –الإرشاد السياحي –الإدارة الرياضية والترويجية–تكنولوجيا حماية البيئة، وغيرها).