من المألوف أن تسمع عن مدن يبلغ عدد سكانها نحو ال 30 ألف شخص، لكن من غير الطييعي أن يكون كل هذا العدد في مبني سكني واحد.

من المعروف أن الصين هي من أعلى دول العالم تعدادا للسكان، حيث يبلغ عدد سكانها نحو ١.٤ مليار نسمة، الأمر الذي يجعل من الطبيعي أن تري مثل هذا العدد يجمعهم مبني واحد.

ويعد هذا المبني هو أضخم مبني سكني علي وجه الكرة الأرضية، والمبني موجود في مدينة هانجچو الصينية، ويقال أن المبنى مقاوم للزلازل حتى 9 على مقياس ريختر.

ماذا لو قرر أحد السكان بدعوة جيرانه علي العشاء؟