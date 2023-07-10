أفاد الصحفي عايض آل مسعد، بأن رئيس نادي الشباب، خالد البلطان، توصل إلى اتفاق مع المدرب البلجيكي، فيليب كليمنتي، على توليه الدفة الفنية لليوث بداية من الموسم المقبل 2023-24.

وقال آل مسعد عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”، أن الاتفاق تم على كل التفاصيل تقريبًا، وسيقود كليمنتي 49 عامًا الشباب لمدة موسمين”، مؤكدًا أنه من المُنتظر توقيع العقود رسميًا خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان كليمنتي قد قاد من قبل فرق كلوب بروج وجينك في بلجيكا، قبل أن يتولى تدريب موناكو الفرنسي في يناير 2022، حيث استمر معهم لمدة عام ونصف، ورحل بنهاية الموسم المنقضي 2022-23.

والجدير بالذكر أن كليمنتي حصد الدوري البلجيكي 4 مرات، وكأس بلجيكا مرة واحدة، وكأس السوبر البلجيكي مرتين، علمًا بأن حقق الفوز 168 مرة خلال 310 مباراة خاضها عبر كل المسابقات، وتعادل في 70 مباراة، فيما تلقى الخسارة 72 مرة.