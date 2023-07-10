أقدم شاب في إحدى محافظات مصر على إنهاء حياة شقيقه التوأم، بعد خلاف دار بينهما بسبب زوجة أحدهما.

وقالت زوجة المجني عليه للمتهم، قبل الواقعة: “مش هخلي واحدة تعمر معاك في البيت علشان في الأول والآخر كل اللي حيلتك يبقى لولادي بعد ما تموت”، مما أدت إلى حالة من الغضب الشديد داخله.

وكانت دائمًا ما تسب زوجة المتهم وتسعى لتشويه سمعتها وتلجأ لأعمال السحر والدجل للإيقاع بين الزوجين، حتى فاض الكيل من الشقيق فقرر عتاب أخيه على أفعال زوجته، ليتطور الأمر بينهما إلى مشاجرة جلب فيها المجني عليه سكين انتهت في صدره لتنهي حياته على الفور.