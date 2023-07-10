في لافتة جميلة ليست الأولى من نوعها على شعب وطننا الحبيب، قام مواطن بشراء ثلاجة ووضعها أمام منزله ووضع بها العصائر والمياه والطعام مجانًا حتى يخفف حرارة الطقس على المارة في الطرقات، وذلك في ظل ارتفاع درجات الحرارة الكبير .

وظهر أحد المواطنين وهو يقوم بتصوير المبادرة الجميلة التي قام بها أحد الأشخاص، في إشارة تستحق الذكر لحث باقي المواطنين على فعل مثل هذه الأعمال المشرفة التي تعتبر من سمات الشعب الكريم.

وأوضح أنه أعجب بهذه المبادرة وعندما وجد محتويات الثلاجة قد نفذت أسرع وأحضر العصائر والمياه والطعام مجانًا، حتى تكون ممتلئة بالخيرات مرة أخرى لمن يحتاج .

وحث المواطن الجميع على اتخاذ مثل هذه المبادرات في سبيل مساعدة المارة والمحتاجين وتخفيف المشقة عنهم في ظل درجات الحرارة العالية .

والجدير بالذكر أن هذه المبادرة ليست الأولى من نوعها، حيث أن شعبنا الحبيب يُعرف دائمًا بجود كرمه ومساعدته للمحتاجين دون طلب، ودائمًا ما يتخذ مثل هذه المبادرات الرائعة لتخفيف المشقة على غيره؛ حرصًا على أن يكون وطنه دائمًا مثالاً مشرفًا للعز والكرم .