أطلق الأطباء تحذيرًا من خطأ يرتكبه بعض الآباء عند وضع أطفالهم في السرير للنوم، وهو إبقاء القبعة على الرأس، لما لذلك من آثار جانبية قد تكون مميتة.

وأكد الإطباء إن “إبقاء رأس الطفل ووجهه مكشوفين أثناء النوم يقلل من خطر الموت المفاجئ وغير المتوقع”، لافتين إلى أن متلازمة موت الرضع المفاجئ، والتي تُعرف أيضً باسم “موت المهد”، تحدث عندما يموت طفل سليم لسبب غير مبرر.

ويعد الخطر الأكبر في الأشهر الستة الأولى من حياة الطفل وعادةً عندما يكون نائماً، بينما للمساعدة في تقليل مخاطر الحالة، يجب عليك عدم التدخين أو السماح للأشخاص بالتدخين بالقرب من طفلك.

ويُنصح الآباء بوضع أطفالهم دائما على ظهورهم عندما ينامون، حيث يمكن أن يؤدي السماح للطفل بالنوم على معدته إلى سد مجرى الهواء، فضلا عن النوم في نفس الغرف مع أطفالهم حديثي الولادة خلال الأشهر الستة الأولى من حياتهم.