كشفت الإعلامية المصرية منى عبدالغني، عن كواليس دفن الفنان الراحل علاء عبدالخالق، مشيرة إلى موقف غريب ومؤثر من الفنان إيهاب توفيق خلال دفن الفنان المصري .

وقالت منى عبدالغني “: “السيدة هالة زوجة الفنانة الراحل قالت ليّ إن إيهاب توفيق نسي نفسه وجلس بجانبه بالقبر وظل يبكي بحرقة ويدعي له”.

وأضافت: “كانوا هيقفلوا القبر عليه، وهو ظل يجلس بجانب الراحل علاء عبدالخالق”.

و شهد الوسط الفني في مصر حالة صدمة فور إعلان وفاة المطرب المصري علاء عبدالخالق، حيث كان واحدا من أهم نجوم الغناء ، وارتبط مع كثير من الفنانين بصداقة قوية دامت أكثر من 40 عاما.