بدأت شركة Land Laboratories في تنفيذ أعمال الحفر وأعمال الاختبارات الهندسة الجيوفيزيائية في أنفاق البنية التحتية، وذلك ضمن مشروع ⁧‫ذا لاين‬⁩ في نيوم الممتد على طول 170 كلم وبارتفاع 500 متر.

وينضم مشروع ذا لاين لسلسلة من المجتمعات الإدراكية المترابطة والمعززة بالذكاء الاصطناعي خالية من الانبعاثات الكربونية ومخطط لبنائها في نيوم.

وستُبنى المدينة على مساحة لا تتجاوز 34 كيلو متراً مربعاً، وستتسع لنحو 9 ملايين نسمة، وهو أمر غير مسبوق في مدنٍ بهذا الحجم، وهذا بدوره، يقلل من تمدد البنية التحتية، ويعزز من كفاءة واستدامة المدينة على نحوٍ مميز.

وستعمل المدينة على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 على صعيد التنويع الاقتصادي من خلال توفير 380 ألف فرصة عمل، والمساهمة بإضافة 180 مليار ريال (48 مليار دولار أمريكي) إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030م.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تحدث في وقتٍ سابق عن مشروع ‎ذا لاين في نيوم الذي يُنفذ اليوم وفق الخطط المعتمدة له، مؤكدًا أنه سيكون بعد اكتماله أعجوبة هندسية ومعمارية متفردة بكل تفاصيلها ومعاييرها.