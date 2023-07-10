حصدت التغريدة الخاصة بانتقال الشاب التركي أردا جولر، أعلي إعجاب في تاريخ ريال مدريد.

يذكر أن ريال مدريد عقد ثفقة بانتقال اللاعب التركي أردا جولر إلي صفوفه لمدة ٦ مواسم، والتي قدر الإعلام الاسباني قيمة هذه الثفقة ب ٢٠ مليون يورو.

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