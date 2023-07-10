أثارت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما قامت ببادرة غير عادية وانحنت لمسؤول صيني خلال زيارتها لبكين.

وكشفت بعض اللقطات يلين وهي تقترب من نائب رئيس الوزراء هي ليفينغ، نظيرها الصيني، وتنحني عدة مرات وهي تصافح يده بحماس.

وعلّق الموظف السابق في البيت الأبيض برادلي بلاكمان، الذي خدم أثناء إدارة الرئيس جورج دبليو بوش، على هذه الحركة ووصفها بأنها كانت غير لائقة.

وقال: “أبدًا، أبدًا، أبدًا، لا ينحني مسؤول أميركي. يبدو أنه تم استدعاؤها إلى مكتب المسؤول الصيني، وهذه هي بالضبط الصور التي يحبها الصينيون”.

فيما شارك بعض مستخدمي “تويتر” نفس الآراء، ووصفوا الانحناء بأنه محرج للولايات المتحدة.

وقال الكاتب ماكس موراي على “تويتر”: “لم تدرك أن الركوع لأي مسؤول أمريكي يعد خرقًا للبروتوكول”.

وأضاف : “المسؤول الصيني لا يرد بالمثل، بل إنه يتراجع ليمنحها مساحة أكبر للتملق”.

وقال المسؤول الصيني ضمنيًا :” أن الولايات المتحدة كانت جهة فاعلة غير عقلانية تجاه الصين، وتابع: “نتمنى أن يتخذ الجانب الأميركي موقفًا عقلانيًا وعمليًا، ويلتقي بالجانب الصيني في منتصف الطريق.”

وردت يلين بلطف ودافعت عن تصرفات الولايات المتحدة للدفاع عن الأمن القومي، قائلة :” أن أمريكا ستتخذ إجراءات هادفة لحماية أمننا القومي، وفي حين أننا قد نختلف على هذه الإجراءات، يجب ألا نسمح لهذا الخلاف أن يؤدي إلى سوء فهم، لا سيما تلك الناجمة عن نقص الاتصالات.”