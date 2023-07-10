أطلقت بي ام دبليو براءتي اختراع جديدة تشير إلى اقتراب إطلاق تقنيات تغيير لون السيارة الخارجي برسومات مختلفة أو بألوان متعددة، حيث تساعد براءتي الاختراع الجديدة على تطبيق التقنية المتقدمة على العديد من السيارات الإنتاجية المقدمة من بي ام دبليو.

وتبدأ بي ام دبليو بتجهيز تقنية تغيير لون السيارة الخارجي كما رأينا من قبل مع سيارة iX Flow الاختبارية والتي ظهرت بتقنية متقدمة تعمل على تغيير لون السيارة من وحدة تحكم بداخلية السيارة.

وتسعى بي ام دبليو إلى أن تمنح عملائها الحرية لتطبيق العديد من الرسومات الجمالية المتعددة على الهيكل الخارجي للسيارة، مع إمكانية تغيير لون السيارة بأكملها من خلال طبقة LCD زجاجية ذكية على خارجية السيارة يمكن تبديلها بين لونين فقط في البداية.

وتتكون الطبقة الخارجية من آلاف الكرات الدقيقة التي تأتي باللون الأبيض أو الأسود، أو إي مجموعة ألوان يفضلها العميل، وتعمل الطبقة الخارجية من خلال تحرك الأصباغ باللون الأسود على سبيل المثال مع الأصباغ باللون الأبيض لتغيير لون الطلاء الخارجي للسيارة من خلال وحدة تحكم بداخلية السيارة.