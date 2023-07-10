شرعت جامعة الملك عبدالعزيز في استقبال طلبات القبول في برامج الانتظام للبكالوريوس والدبلومات لخريجي وخريجات الثانوية، لمرحلتي البكالوريوس والدبلومات للعام الجامعي المقبل 1445 هـ.

وبينت عمادة القبول والتسجيل بالجامعة، أن القبول في برنامج البكالوريوس والدبلومات الانتظام يستمر حتى يوم الأربعاء 1-1-1445 الموافق 19-7- 2023م، على أن يتم إعلان نتائج القبول الأحد 5-1-1445 الموافق 23-7-2023م.

ودعت خريجي وخريجات المرحلة الثانوية الراغبين بالالتحاق ببرامج البكالوريوس والدبلومات بالجامعة الاطلاع على المسارات المتاحة في برامج الانتظام “البكالوريوس” و”الدبلومات”، وشروط القبول العامة في جميع البرامج من خلال الموقع .