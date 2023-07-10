أوضحت استشاري تغذية الفوائد والكميات المسموحة من تناول التين الشوكي، لافتة أنه فى حال تناول أى طعام بكميات كبيرة، فمن الممكن جدا أن تؤذي الجسم.

وأفادت بأن التين الشوكي له فوائد عديدة كفاكهة صيفية، مُشيرة إلى أنه يحتوي على فيتامين سي ومضادات أكسدة جيدة جدا للجسم، بالإضافة إلى تقليل ضغط الدم، ويحتوي على ألياف بنسبة عالية جدًا.

وأكدت أن التين الشوكي له سعرات حرارية قليلة، وبالتالي يؤدي إلى إنقاص الوزن، ولكن الإكثار منه يقوم بعمل مشكلات، مثل أنه يقوم بتقليل سكر الدم، ومشاكل فى الأمعاء.