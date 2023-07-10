خطفت رضيعة القلوب بعدما شُوهدت وهي تقوم برفع إصبع السبابة كلما ذُكر اسم الله جل وعلا استجابة لفطرة الله التي فطر الناس عليها.

وظهرت فتاة تنشد وتكرر عبارة ” لا إله إلا الله” بصوتها العذب أمام الطفلة، وكلما تفوهت بها رفعت الرضيعة إصبع التوحيد في مشهد أثر القلوب

وأرفقت الفتاة على الفيديو الذي نشرته للرضيعة تعليقا ً قالت فيه ” امها وخالاتها مستغربين كيف جالسة ساكتة معايا أنا وهي بالغرفة”