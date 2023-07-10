خطفت رضيعة القلوب بعدما شُوهدت وهي تقوم برفع إصبع السبابة كلما ذُكر اسم الله جل وعلا استجابة لفطرة الله التي فطر الناس عليها.
وظهرت فتاة تنشد وتكرر عبارة ” لا إله إلا الله” بصوتها العذب أمام الطفلة، وكلما تفوهت بها رفعت الرضيعة إصبع التوحيد في مشهد أثر القلوب
وأرفقت الفتاة على الفيديو الذي نشرته للرضيعة تعليقا ً قالت فيه ” امها وخالاتها مستغربين كيف جالسة ساكتة معايا أنا وهي بالغرفة”
شيءٌ جميل أن يكرر اسم الله و ذكره على مسامع الخدج و الرضع ولكن حركة أصبع السبابه شائعة و تلقائية لدى الفئة هذهِ من العمر والله يحفظها و يجعلها تقية نقية و ينبتها نباتاً حسناً 🤲