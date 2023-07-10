استقبل لاعبو نادي الهلال الوافد الجديد إلى صفوف الزعيم، البرتغالي روبن نيفيز على طريقتهم الخاصة.

ووصل نيفيز فجر اليوم الاثنين، إلى معسكر الفريق المقام حالياً في مدينة فيلاخ النمساوية، وذلك بعد انتهاء الإجازة التي منحها له الجهاز الفني الأيام الماضية، كون اللاعب لم تبدأ إجازته السنوية إلا متأخراً بحكم أنه كان مشاركاً مع منتخب بلاده في تصفيات أمم أوروبا.

ورحب لاعبو الهلال بنيفيز بتصرف طريف؛ حيث أقاموا له ممرًا ليمر من خلال وقاموا بسكب المياه عليه، وسط أجواء فكاهية عمت المعسكر.

وكان الهلال أعلن التعاقد مع روبن نيفيز يوم 23 يونيو الماضي، قادماً من فريق وولفرهامبتون الإنجليزي، بصفقة شراء تقدر قيمتها 47 مليون جنيه إسترليني، وبعقد يجمع الهلال باللاعب لمدة 3 مواسم مقبلة.