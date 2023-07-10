تمكنت الفرق الطبية بمركز الصافية للرعاية العاجلة بجوار المسجد النبوي من تنفيذ عملية إنعاش قلبي رئوي استمرت لمدة 23 دقيقة أعادت – بفضل الله – النبض إلى قلب حاجّة عراقيّة في المدينة المنورة.

وقال تجمّع المدينة المنورة الصحي أن مركز الصافية استقبل الحالة وهي تعاني من توقّف تام في القلب والتنفس.

وعلى الفور باشرت فرقة طبية بعملية إنعاش قلبي رئوي للحالة من خلال فتح مجرى الهواء, وبدء الضغطات الصدرية والصدمات الكهربائية والأدوية التي أسهمت بعودة النبض والأكسجين بعد استكمال 6 دورات إنعاش لمدة 23 دقيقة حتى عودة النبض إلى قلب المريضة.

وبيّن التجمّع, أنه بعد استقرار حال المريضة تم نقلها برفقة فريق طبي متكامل إلى مدينة الملك سلمان الطبية لاستكمال الخطة العلاجية, ومتابعة حالتها الصحية.

والجدير بالذكر أن الفرق الطبية بالمدينة المنورة قدمت خدماتها لأكثر من 20 ألف حاج خلال موسم ما بعد الحج أجريت خلاله 11 عملية قسطرة قلبية و 27 جلسة غسيل كلوي و 9 عمليات جراحية أخرى لحجاج من عدة جنسيات في عدة منشآت طبية بالمدينة المنورة.